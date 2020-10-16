Çobanbey Sınır Kapısı'nda 3 ton potasyum nitrat ele geçirildi

Uzmanlar, ele geçirilen patlayıcı miktarının bomba yapımında kullanılması halinde 500 metrekarelik alanda etkili olacağını söyledi.

Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye gidecek bir tırı şüphe üzerine durdurdu.

Gübre taşıdığı beyan edilen tırda yapılan aramada, 25 kilogramlık çuvallar içinde 3 ton 600 kilogram potasyum nitrat ele geçirildi.

Potasyum nitrata el koyan ekipler, tırda bulunan adı açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı.

500 METREKARELİK ALANDA ETKİLİ OLABİLİRDİ

Uzmanlar, terör örgütlerinin bombalı saldırılarda amonyum nitrat ve potasyum nitrat kullanarak patlayıcının etkisini artırdığını anlatarak, şunları söyledi:

“Teröristler patlayıcı etkisini artırmak ve yanıcı özelliği ile daha fazla zarar verebilmek için bombalarını potasyum nitrat veya amonyum nitrat ile güçlendiriyorlar. Son yıllardaki bombalı saldırıların ardından yapılan incelemelerde, çoğunluğu TNT olan patlayıcıların gübre, demir parçaları ve bilyeler ile güçlendirilerek daha fazla kayba yol açılmasının amaçlandığı ortaya çıktı. Ele geçirilen potasyum nitratın patlayıcıda kullanılması halinde 500 metrekarelik alanda etkili olacağını söyleyebiliriz. Bu kadar yüklü bir patlayıcı kapalı alanda daha ağır kayıplara yol açabilir.”