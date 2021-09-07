Çocuğuna olan davranışlarıyla gündeme gelen Göknur isimli kadın, Esra Erol'un Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından takip edilme çağrısı üzerine stüdyoda olay çıkarttı.

ATV ekranlarında yayınlanan 'Esra Erol'da' programında dikkat çeken anlar yaşandı.

2 yaşındaki çocuğunu yere atan bir annenin görüntüsü ortaya çıkarken, Göknur isimli kadın çocuğunun kendisini yere attığını söyledi.

Esra Erol ise kadına, "Çocukları dünyaya getiren biz yetişkinleriz." ifadesini kullanarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Bunun üzerine fotoğrafın ortaya çıkmasına sinirlenen kadın, yayın sırasında sinir krizi geçirdi.

"GÖRMEDİĞİN BİR FOTOĞRAF MI"

Mikrofonunu çıkarıp yayını terk eden kadın bir süre sonra geri dönerken Esra Erol, "Ne oldu senin görmediğin bir fotoğraf mı bu?" sözleriyle tepki gösterdi.

"ÇOCUĞUMU BENDEN KİMSE ALAMAZ"

Gözyaşları içinde konuşan kadın da "Kimseyi ilgilendirmez benim hayatım, çocuğumu kimse benden alamaz." diyerek feryat etti.

Çocuğunu yere atan anne canlı yayında sinir krizi geçirdi