Çorum'da ağaç budarken merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti

AA
Çorum'da 86 yaşındaki İbrahim Yüce, Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet 1. Sokak'taki evinin bahçesinde ağaç budadığı esnada çıktığı merdivenden düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yüce'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yüce’nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri yaşanan kazanın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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