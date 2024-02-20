Çorum'da ağaç budarken merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
AA

Çorum'da 86 yaşındaki İbrahim Yüce, Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet 1. Sokak'taki evinin bahçesinde ağaç budadığı esnada çıktığı merdivenden düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yüce'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yüce’nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri yaşanan kazanın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)