Çorum'da aynı restoran peş peşe kurşunlandı

Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde Ramazan ayının ilk günü iftar saatinde silahlı saldırının düzenlendiği restoran, yeniden kurşunlandı. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.
Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde, 1 ay içinde aynı restoran 2 kere kurşunların hedefi oldu.
Motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından iş yerine ateş edildi.
OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Restoranın cam ve dış cephesinde hasar oluştu.
İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Polis çalışma başlatırken, aynı restorana Ramazan'ın ilk günü olan 19 Şubat'ta da silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)