Petrol
111.04
-0.39%
Euro
17.5005
0.12%
Dolar
16.7387
-0.09%
Altın
975.21
-0.09%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
323.340
-0.34%
BTXN Coin
6.93
-1.00%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Çorum'da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 genç öldü

    Kaldırıma çarparak devrilen motosikletten savrulan Abdullah Partici ve Serdar Cömert hayatını kaybetti.
    • 04.07.2022 - 02:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 genç öldü

    Çorum'da sabah saatlerinde Cengiz Topel Caddesi'nde Sürücüsü belirlenemeyen, Abdullah Partici (24) ve Serdar Cömert'in(25) bulunduğu 06 CKT 717 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, Kale Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde kaldırıma çarptı.

    Sürüklenerek yola savruldular

    Devrilen ve sürüklenen motosiklet üzerinde bulunan 2 arkadaş yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Biri olay yerinde, diğeri hastanede can verdi

    DHA'nın haberine göre; kazada Abdullah Partici olay yerinde, ağır yaralanan Serdar Cömert ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

    Çorum da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 genç öldü #1

    Çorum da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 genç öldü #2


    İlginizi Çekebilir

    Sanal Dünya ayrıcalıklarına ücretsiz ulaşın!
    Metabot

    Sanal Dünya ayrıcalıklarına ücretsiz ulaşın!

    Bitlis'te 40 yıldır balyozla Ahlat taşı çıkarıyor
    İç Haber

    Bitlis'te 40 yıldır balyozla Ahlat taşı çıkarıyor

    Yatırımlara 5 milyon liraya kadar faizsiz kredi
    Ekonomi

    Yatırımlara 5 milyon liraya kadar faizsiz kredi

    Görüş Bildir