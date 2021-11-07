Acil servise giden Ali S. ile sağlık çalışanları arasında çıkan kavgada, araya giren özel güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir yaralandı.

Çorum Alaca Devlet Hastanesi'ne diş ağrısı şikayetiyle gelen Ali S., sağlık çalışanlarıyla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Ali S. tartışmayı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KOLU ÇIKTI

Hastanede görevli özel güvenlik personelinin de araya girdiği tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada araya giren hastanenin özel güvenlik görevisi Erbakan Özdemir'in kolu çıktı. Özdemir, sağlık ekiplerinin yardımıyla aynı hastanede tedaviye alındı.

Çorum'da kavgayı ayıran güvenlik görevlisinin kolu çıktı

"DOKTORUN FOTOĞRAFINI ÇEKMEYE ÇALIŞINCA ARBEDE ÇIKTI"

Tedaviye alınan Erbakan Özdemir, "Acil servise gelen kişi dişinden rahatsızdı. Temizletmek istediğini söyledi. Doktorumuz, burada bunun tedavisinin olmayacağını diş doktorunun görmesi gerektiğini hastaya söyledi. Bu sırada diş şikayetiyle gelen kişi doktorun fotoğrafını çekmeye çalışınca arbede çıktı ve araya girdiğimde kolum çıktı.” dedi.

SALDIRGAN HASTA GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ali S., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Türk Sağlık İş Sendikası Çorum İl Başkanı Murat Yurt da gelişmeleri yakından takip edeceklerini belirtti.





