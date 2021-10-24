Çorum'da koronavirüse yakalandı, aşı çağrısı yaptı

Koronavirüse yakalanan ve ölümden dönen Adeviye Çiçek, "Aşımı olacağım. Herkes aşı olsun. Benim gibi eziyet çekip, pişman olmasınlar. 10 gün yoğun bakımda yattım. 2 gündür servisteyim" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye ve dünyada aşı çalışmaları devam ediyor.

Türkiye aşılama konusunda en iyi ülkelerden birisi olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık aşılamanın önemine değiniyor.

Aşı yaptıranlar hastalığa yakalansalar bile hafif atlatıyor ancak aşı yaptırmayanlar yoğun bakıma düşebiliyor.

Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden aşı çağrısı yapmayı ihmal etmezken, aşı olmayı reddeden ya da erteleyenler ise vaka ve vefat sayılarının artmasına katkı sağlıyor.

Çorum'da yaşayan ve aşı olmayan 67 yaşındaki Adeviye Çiçek, grip şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Çiçek tedaviye alınırken, durumu bir süre sonra ağırlaştı.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Durumu ağırlaşana Adeviye Çiçek, 10 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdi.

Yapılan tedavi ile sağlık durumu iyileşen Çiçek, yaşadığı zorlu süreci anlattı.

İşleri sebebi ile aşı olmadığını belirten Çiçek, aşı olmayı ertelememeleri yönünde vatandaşlara çağrıda bulundu.

"AŞI OLMAYI ERTELEDİĞİM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

Sonbaharda aşı yaptırmayı planladığını ancak korona virüse yakalandığını dile getiren Çiçek, “Köyde sürekli arazideydim. Sürekli arazide olduğum için aşı yaptırmadım ama pişmanım. Aşımı olacağım. Herkes aşı olsun. Benim gibi eziyet çekip, pişman olmasınlar.

10 gün yoğun bakımda yattım. 2 gündür servisteyim. Yoğun bakımda çok eziyet çektim. Karanlık yerlerde kaldım.

Herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Beni duysunlar. Aşılarını olsunlar. Çok zorlandım. Aşı olsaydım bu kadar zorlu bir süreç yaşamazdım.” dedi.

Çiçek, hastanedeki tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.