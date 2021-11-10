Euro
11.2887
-0.05%
Dolar
9.7964
0.66%
Altın
584.26
1.93%
Borsa
1.624
0.52%
Bitcoin
674.612
3.89%
BTXN Coin
22.99
0.00%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Çorum’da, motosikletli genci hayattan koparan kaza kamerada

    Motosikleti ile seyir halindeyken park halindeki otomobile çarpan 23 yaşındaki Yasin Karabıyık, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 17:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum’da, motosikletli genci hayattan koparan kaza kamerada

    Çorum’un merkez ilçesine bağlı Yavruturna Mahallesi Kulaksız 1'inci Sokak'ta, motosikleti ile seyir halinde olan Yasin Karabıyık (23), park halindeki otomobile çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle Karabayık, motosikletten yola savruldu.

    MOTOSİKLET ALEV ALDI

    Metrelerce sürüklenen motosiklet ise alev aldı.

    Kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Karabıyık, yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan Karabıyık, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

    Çorum’da, motosikletli genci hayattan koparan kaza kamerada ViDEO

    Çorum’da, motosikletli genci hayattan koparan kaza kamerada #1

    Çorum’da, motosikletli genci hayattan koparan kaza kamerada #2

    Çorum’da, motosikletli genci hayattan koparan kaza kamerada #3

    Çorum’da, motosikletli genci hayattan koparan kaza kamerada #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir