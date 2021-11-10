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- Çorum’da, motosikletli genci hayattan koparan kaza kamerada
Çorum’da, motosikletli genci hayattan koparan kaza kamerada
Motosikleti ile seyir halindeyken park halindeki otomobile çarpan 23 yaşındaki Yasin Karabıyık, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
- DHA
- 10.11.2021 - 16:44
- Güncelleme : 10.11.2021 - 17:03
Çorum’un merkez ilçesine bağlı Yavruturna Mahallesi Kulaksız 1'inci Sokak'ta, motosikleti ile seyir halinde olan Yasin Karabıyık (23), park halindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Karabayık, motosikletten yola savruldu.
MOTOSİKLET ALEV ALDI
Metrelerce sürüklenen motosiklet ise alev aldı.
Kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Karabıyık, yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Karabıyık, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Çorum’da, motosikletli genci hayattan koparan kaza kamerada ViDEO