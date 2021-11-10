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Çorum’da, motosikletli genci hayattan koparan kaza kamerada

Çorum’da, motosikletli genci hayattan koparan kaza kamerada

Motosikleti ile seyir halindeyken park halindeki otomobile çarpan 23 yaşındaki Yasin Karabıyık, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.