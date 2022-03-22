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    Çorum'da müezzin camiye gelen çocukları hediyelerle sevindiriyor

    Çorum’da Hicret camii müezzini Nihat Uysal, camiye gelen çocukları üç ayda bir çeşitli hediyelerle sevindiriyor.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 18:13
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    Çorum'da müezzin camiye gelen çocukları hediyelerle sevindiriyor

    Çorum'da düzenledikleri farklı etkinlikler ile çocukların camiye gelmesini teşvik etmeye çalıştıklarını ifade eden Nihat Uysal, çocukların camilere yönelmeleri için ellerinden geldiğince onlarla vakit geçirdiklerini belirtti.

    Nihat Uysal, çocuklara Kuran eğitimi ve milli değerleri aktarmak dışında topluma faydalı sosyal bireyler olmaları hususunda yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

    "CAMİYE GELMELERİ İÇİN TEŞVİK EDİYORUZ"

    Uysal, "Camimizde klasik hale getirdiğimiz ve her üç ayda bir düzenlediğimiz hediyeleşme ile hem çocuklarımızı mutlu ediyor, hem de camiye gelmeleri için teşvik ediyoruz. Rabbim camilerimizi çocuklarsız bırakmasın." şeklinde konuştu.

    Çorum da müezzin camiye gelen çocukları hediyelerle sevindiriyor #1

    Çorum da müezzin camiye gelen çocukları hediyelerle sevindiriyor #2

    Çorum da müezzin camiye gelen çocukları hediyelerle sevindiriyor #3


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