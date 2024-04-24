Çorum'da otomobille çarpışan araçtaki çocuk hayatını kaybetti

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Çorum'da M.F. idaresindeki hafif ticari araç, M.Y.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Hafif ticari araç kaza nedeniyle araziye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Z.F., M.E.F., E.F. ve Y.E.F. yaralandı.
4 yaşındaki çocuk öldü
Yaralılardan 4 yaşındaki Z.F., hastaneye götürülürken ambulansta can verdi.
Diğer yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından kaçan otomobil ise polis ekiplerince park halinde bulundu.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü yakalanarak polis merkezine götürüldü.
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