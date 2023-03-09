Çorum’da şizofreni oğlunu surdan atan anne için akıl sağlığı raporu istendi Surdan düşerek hayatını kaybeden şizofreni hastasının ölümüne ilişkin davada, tutuklu sanık annenin akli dengesinin yerinde olup olmadığına bakılacak. Bugün olaya ilişkin görülen duruşmada mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporun beklenmesine karar verdi.

Çorum’un İskilip Kalesi'nde 22 Mayıs 2021 günü şizofreni hastası Ferdi Arık'ın surdan düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

30 metreden düşen 21 yaşındaki Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çalışma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Annesi, tekmeleyerek attı

Bu kişiler, olaydan önce Ferdi Arık'ın bir kadın tarafından tekmelendiğini öne sürdü.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadının Arık'ın 46 yaşındaki annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti.

Kale civarında yakalanıp, gözaltına alınan Arık, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kocasına azmettirmekten dava açıldı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Meşhure Arık hakkında 'altsoyu nitelikli kasten öldürme' suçundan, eşi Cebrail Arık (47) hakkında ise 'altsoyu kasten öldürmeye azmettirme' suçundan dava açıldı.

Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bir önceki duruşmasında; mahkeme heyeti, 2 sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi.

Akıl sağlığına bakılacak

1'i tutuklu 2 sanık, bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya 2 sanık da katıldı.

Cebrail Arık'ın akli dengesinin yerinde olduğuna yönelik rapor mahkemeye ulaşırken, Meşhure Arık için istenen rapor henüz gelmedi.

Mahkeme heyeti, raporun beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.