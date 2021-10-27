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    Çorum'da sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü, 2 yaralı

    Çorum’da bir dernekte çıkan sözlü tartışmanın kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşmesiyle 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.
    • İHA
    • 27.10.2021 - 04:29
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    Çorum'da sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü, 2 yaralı

    Çorum’da Yavruturna mahallesinde faaliyet gösteren Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

    Dernekten yükselen silah sesleri üzerine vatandaşlar polisi aradı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    2 ÖLÜ, 2 YARALI

    Silahlı kavgada dernekte bulunan Cihan Kanbur olay yerinde yaşamını yitirirken, Semih Özçelik (16), Kadir Özlem (39) ve Muhammed Yücel (31) ağır yaralandı.

    Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

    Kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Semih Özçelik hayatını kaybetti, diğer iki yaralanın ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kanbur’un cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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