Hiç hesapta yoktu, Afrika’dan bir anda gelecek! Ege ve Akdeniz’in başı dertte…

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Hava durumuyla ilgili gelişmeleri takip edenler için son dakika uyarısı geldi.
Afrika'nın tozları, peşimizi bir türlü bırakmıyor! Bu kez kimsenin beklemediği bir anda ülkeye giriş yapacak.
Meteoroloji kaynakları özellikle Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi’ni uyardı. Tedbirler alınmalı.
Bir anda giriş yapacak
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından Türkiye'ye yeni bir Afrika tozunun giriş yapacağını duyurdu.
Paylaşımında, "Hesapta olmayan bir şey var. Bu Afrika tozu yine bir anda koptu Ege ve Akdeniz'e uğrayacak. Bilginize sunarız." sözlerine yer verdi.