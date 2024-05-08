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Hiç hesapta yoktu, Afrika’dan bir anda gelecek! Ege ve Akdeniz’in başı dertte…

Hiç hesapta yoktu, Afrika’dan bir anda gelecek! Ege ve Akdeniz’in başı dertte… Türkiye'nin peşini bir türlü bırakmıyor. Meteoroloji kaynakları Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nde yaşayanları uyardı. Bir anda giriş yapacak, herkes neye uğradığını şaşıracak.