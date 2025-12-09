Çorum'da zincirleme kaza: Tır devrildi, yardıma gelenlere de otomobil çarptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yozgat–Alaca karayolunun 20. kilometresinde Mehmet H. yönetimindeki 33 AGS 784 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kabin kısmı şarampolde asılı kalan sürücü yaralandı.

TIR SÜRÜCÜNE YARDIM ETMEK İSTEDİLER, OTOMOBİL ÇARPTI

Kazayı gören Ahmet G., 07 K 0978 plakalı otomobilini emniyet şeridinde durdurarak yaralı tır sürücüsüne müdahale etmek istedi.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen Müslüm K. idaresindeki 19 ADD 650 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak önce refüje, ardından emniyet şeridindeki otomobile çarptı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü Mehmet H., itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü Müslüm K. ile araçta yolcu olarak bulunan Leyla K. ve İbrahim Halil K. yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.