Cumhurbaşkanı Erdoğan söz vermişti, o ilçe doğalgaza kavuşacak Kastamonu’da yaşanan sel felaketinin ardından Cumhurbaşkan Erdoğan’ın doğalgaz sözü verdiği ilçeler arasında bulunan Azdavay ilçesinde altyapı çalışmaları başlatıldı.

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İHA

Kastamonu'da 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel afetinin ardından bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan gelen talep üzerine selden etkilenen ilçelere doğalgaz bağlanacağı sözünü verdi.

Bunun üzerine Kastamonu’nun Abana, Bozkurt, İnebolu, Küre ve Cide ilçeleri, yapılan çalışmalar ile doğalgaza kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz verdiği Azdavay ilçesinde de doğalgaz çalışmaları başlatıldı. İlçeye doğalgaz boruları tırlarla getirildi.

"Azdavay’a doğalgazın daha çabuk yapılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Doğalgazın ilçeye gelecek olmasından dolayı büyük sevinç yaşadıklarını belirten Azdavay Belediye Başkanı Cevat Taşkan, “Geçmiş yıllarda Azdavay 3 sefer sel felaketi yaşadı. Büyük bir hasar oluştu. Ama bu kötü günleri geride bıraktık ve birçok yaramızı sararak yeniden ilçemizi ayağa kaldırdık. Şimdi sıra doğalgaz çalışmalarına geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği söz ile birlikte doğalgazın altyapısının yapılması üzerine ilçemizde çalışmalar başladı.

Azdavay Belediyesi olarak bizler de bu çalışmalara onayı verdik. Doğalgaz altyapısının yapımına başlanacak. Bu süreci de hızlandırmak için Azdavay Belediyesi olarak elimizden gelen imkanlarla ve ekipmanlarla gayret edeceğiz.

İlçe halkımızın refaha kavuşması için doğalgazın ilçemize gelmesini istiyoruz. Bu yüzden doğalgazın yapım çalışmalarını yapan firmanın genel müdürüyle de görüşeceğiz. Önümüzdeki günlerde genel müdürü ziyaret ederek, Azdavay’a doğalgazın daha çabuk yapılması için elimizden gelen gayreti yapacağız.

"İlçemiz refaha ve doğalgaza kavuşacaktır"

En kısa sürede ilçemiz refaha ve doğalgaza kavuşacaktır. İnşallah ilçemiz en kısa sürede doğalgazı kullanmaya başlayacaktır. Azdavay, doğalgaz çalışmasıyla birlikte birçok hizmeti de almış olacak. İlçemizde içme suyu şebekesi komple yenilenecek, altyapımız yenilenecek, taşkın koruma duvarları yeniden gözden geçirilerek, günümüz şartlarına uygun hale getirilecek.

Daha önce yaşadığımız sel felaketlerini bir daha yaşamamak için taşkın korum duvarlarını yenileyeceğiz. Üç yıllık süreçte bunu inşallah tamamlayacağız. Seçimlerden önce beton fabrikası sözümüz vardı, göreve gelmemizle birlikte beton fabrikasının kurulumuna başlandı. Bir hafta içerisinde çalışır duruma getirilmiş olmasını bekliyoruz.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)