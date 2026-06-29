Brezilya, Japonya'yı son dakika golüyle eledi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki C Grubu lideri Brezilya ile F Grubu'nun ikinci bitiren Hajime Moriyasu'nun çalıştırdığı Japonya, son 32 turu maçında karşı karşıya geldi.

Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanan ve İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yönettiği müsabakada kazanan Brezilya oldu.

Brezilya rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek dev organizasyonda son 16 turuna yükselmeyi başardı.

JAPONYA, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Karşılaşmada ilk golü 29. dakikada Kaishu Sano kaydetti ve Japonya 1-0 öne geçti.

BREZİLYA EŞİTLİĞİ YAKALADI

İlk yarı, Japonya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Brezilya'ya beraberliği getiren golü 56. dakikada Casemiro kaydetti.

TUR SON DAKİKA GOLÜYLE GELDİ

Brezilya'ya galibiyeti getiren gol ise 90+6. dakikada Gabriel Martinelli'den geldi.

BREZİLYA SON 16'DA

Kalan saniyelerde başka gol sesi çıkmazken son 16 turuna adını yazdıran taraf Breilya oldu.

Japonya ise dev turnuvaya veda etti.

Brezilya, son 16 turunda Fildişi Sahili - Norveç eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.