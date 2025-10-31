Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın katil zanlısına istenen ceza belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da savcıyı öldürmüştü...

Çekmeköy ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın öldürülmesine ilişkin 19 yaşındaki katil zanlısı Mustafa Can Gül hakkında iddianame hazırlandı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, katil zanlısının "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

İddianame, Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Mustafa Can Gül hakkında ayrıca, olay anında restoranda bulunan Bilal Bilgin'i "silahla tehdit" suçundan 7 yıla kadar hapis talep etti.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından şüpheli Mustafa Can Gül'ün yargılanmasına başlanacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde 3 Eylül'de şüpheli Mustafa Can Gül, bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.