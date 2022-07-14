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    Datça'da tahliye edilen evlerin önünde nöbet

    Yangın nedeniyle zarar gören evler tahliye edilirken, askerler belirlenen noktalarda nöbet tutmaya başladı.
    • 14.07.2022 - 08:56
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    Datça'da tahliye edilen evlerin önünde nöbet

    Tatil cenneti Muğla, yeniden alevlere teslim oldu...

    Bu kez Datça ilçesindeki ormanlık alandan yükselen alevler, itfaiye ekiplerine bildirildi.

    Rüzgarın etkisiyle daha da büyüyen yangına ekipler yoğun şekilde müdahale etmeye başladı.

    Havadan ve karadan müdahale

    Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

    Havanın kararması ile birlikte karadan yürütülen çalışmalara, gece yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopter de dahil olurken müdahale sabaha kadar sürdü.

    Datça da tahliye edilen evlerin önünde nöbet #1

    Evler tahliye edildi

    Yangının etkilediği yerleşim yerlerindeki evler dün akşam saatleri ile tahliye edildi. Vatandaşlar güvenli bölgelere sevk edildi. Çevre il ve ilçelerden gelen takviye araç ve ekipler de çalışmalara katıldı.

    Askerler evlerin önünde nöbet tuttu

    Havanın aydınlanması ile birlikte çalışmalar havadan yoğun bir şekilde yeniden başlatıldı. Hem karadan hem de havadan alevlerle mücadelenin sürdüğü orman yangınında askerlerin de boşaltılan evlerin önünde ve sokaklarda nöbet tuttuğu görüldü.

    Datça da tahliye edilen evlerin önünde nöbet #2

    Datça da tahliye edilen evlerin önünde nöbet #3

    Datça da tahliye edilen evlerin önünde nöbet #4


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