DEM Parti Esenyurt'taki ilçe binasına operasyon: 2 gözaltı Sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirtilen iki kişi DEM Parti Esenyurt binasında yakalanırken, yapılan aramada PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ve yasaklı yayınlar çıktı.

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DHA

Güvenlik güçleri, arazide terör örgütlerinin inlerine girerken şehirlerdeki sempatizanlarına da Türk polisi göz açtırmıyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DEM Parti binasında yakalandılar

Bu kapsamda Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı sonrası İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta 3 adreste arama yaptı.

Şüpheliler, DEM Parti Esenyurt ilçe binasında yakalanarak gözaltına alındı.

Parti binasından Öcalan posterleri çıktı

Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)