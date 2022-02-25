- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Deniz Harp Okulu sınavlarına FETÖ soruşturması
Deniz Harp Okulu sınavlarına FETÖ soruşturması
- İHA
- 25.02.2022 - 10:04
- Güncelleme : 25.02.2022 - 10:07
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca TSK bünyesinde yapılan Deniz Harp Okulu (2011-2012-2014-2015) sınavları ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2012-2014-2015-2016) sınavlarında "kodlama" yapıldığına ilişkin soruşturma başlatıldı.
9 İLDE EŞ ZAMANLI FETÖ OPERASYONU
Haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ve Askeri Ceza Kanunu kapsamında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 9 ilde, eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
ÖRGÜTSEL NOT SİSTEMİYLE KODLAMA
Soruşturma kapsamında TSK bünyesinde oluşturulan mülakat kurullarında görev alan ve örgütsel not sistemi ile not verdikleri belirlenen, aynı zamanda FETÖ terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve haklarında itirafçı beyanı elde edilen şüpheliler olduğu belirlendi.
31 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup aralarında görevde bulunan subay, ihraç edilen askeri personel, emekli subaylar olmak üzere şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanırken, 9 şüpheliye yönelik çalışmalar sürüyor.