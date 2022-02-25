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    Deniz Harp Okulu sınavlarına FETÖ soruşturması

    FETÖ terör örgütlerinin askeri okullara sızmasına yönelik soruşturmasında İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 25.02.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 10:07
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    Deniz Harp Okulu sınavlarına FETÖ soruşturması

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca TSK bünyesinde yapılan Deniz Harp Okulu (2011-2012-2014-2015) sınavları ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2012-2014-2015-2016) sınavlarında "kodlama" yapıldığına ilişkin soruşturma başlatıldı.

    9 İLDE EŞ ZAMANLI FETÖ OPERASYONU

    Haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ve Askeri Ceza Kanunu kapsamında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 9 ilde, eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

    ÖRGÜTSEL NOT SİSTEMİYLE KODLAMA

    Soruşturma kapsamında TSK bünyesinde oluşturulan mülakat kurullarında görev alan ve örgütsel not sistemi ile not verdikleri belirlenen, aynı zamanda FETÖ terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve haklarında itirafçı beyanı elde edilen şüpheliler olduğu belirlendi.

    31 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup aralarında görevde bulunan subay, ihraç edilen askeri personel, emekli subaylar olmak üzere şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

    Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanırken, 9 şüpheliye yönelik çalışmalar sürüyor.

    Deniz Harp Okulu sınavlarına FETÖ soruşturması #1

    Deniz Harp Okulu sınavlarına FETÖ soruşturması #2


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