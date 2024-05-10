İstanbul'da kadın sürücüler birbirini dövdü Pendik'te iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul Pendik'te Velibaba Mahallesi'nde, 2 kadın sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Kadınlar arasında çıkan tartışma alevlenerek tekme tokat kavgaya dönüştü.

Yol ortasında saç baş yolarak kavga eden kadınları, vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

Caddede trafik kilitlendi

Caddede uzun kuyruklar oluşurken, diğer sürücüler de kornaya basarak olaya tepki gösterdi. Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)