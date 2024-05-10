İHA
İstanbul Pendik'te Velibaba Mahallesi'nde, 2 kadın sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Kadınlar arasında çıkan tartışma alevlenerek tekme tokat kavgaya dönüştü.
Yol ortasında saç baş yolarak kavga eden kadınları, vatandaşlar ayırmaya çalıştı.
Caddede trafik kilitlendi
Caddede uzun kuyruklar oluşurken, diğer sürücüler de kornaya basarak olaya tepki gösterdi. Trafikte 'bu kadarına da pes' dedirten o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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