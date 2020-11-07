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    Denizli merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

    Narkotik ekipleri, Denizli ve Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 07.11.2020 - 13:34
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    Denizli merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuya karşı mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor.

    Narkotik ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 3 aydır sürdürdüğü takibin ardından Denizli ve Afyonkarahisar'da 9 adrese 90 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, drone cihazları ve 2 dedektör köpek de kullanıldı.

    UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

    Kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak giren ekipler, 23 paket halinde hazırlanan 179 gram eroin, 200 gram metamfetamin, 19 sentetik hap, 1 tabanca ve buna ait 15 fişek ele geçirdi.

    Denizli merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı VİDEO


    9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    35 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

    Ayrıca narkotik ekipleri, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 35 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yaptı.

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