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- Denizli merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Denizli merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
- AA
- 07.11.2020 - 13:34
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuya karşı mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor.
Narkotik ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 3 aydır sürdürdüğü takibin ardından Denizli ve Afyonkarahisar'da 9 adrese 90 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, drone cihazları ve 2 dedektör köpek de kullanıldı.
UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak giren ekipler, 23 paket halinde hazırlanan 179 gram eroin, 200 gram metamfetamin, 19 sentetik hap, 1 tabanca ve buna ait 15 fişek ele geçirdi.
Denizli merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı VİDEO
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
35 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM
Ayrıca narkotik ekipleri, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 35 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yaptı.