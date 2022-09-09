Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler yayılırken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye, son günlerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediiyor.

Bu kez de orman yangını haberi Denizli ve Muğla sınırından geldi.

Denizli–Muğla il sınırında bulunan ve Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Esençay Mahallesi’ndeki genç ormanlık sahada yangın çıktı.

Alevler yayıldı

Saat 14.50 sıralarında başlayan yangın, hızla ilerleme göstererek rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Yangına Denizli ve Muğla Orman Bölge Müdürlüklerinde görevli çok sayıda kara ve hava aracıyla müdahale edilmeye başlandı.

Denizli-Muğla sınırında orman yangını VİDEO

