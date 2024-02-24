Denizli'de 5'inci kattan çarşaf sarkıtan firarinin bacağı kırıldı Hakkında toplam 18 yıla kadar hapis cezası bulunan firari jandarmadan kaçmak için, birbirine bağladığı çarşaflarla 5'inci kattaki daireden inerken düştü. Bacağı kırılan şahıs tutuklandı.

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DHA

Denizli'de ilginç bir olay yaşandı.

38 yaşındaki İsmail Eskicioğlu için, 'Uyuşturucu imal edip, satmak' ve 'Firar'dan toplam 18 yıla kadar hapsi istendi.

Ekiplerden kaçan firari hükümlü için ekipler harekete geçti.

Operasyon düzenlendi

İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Merkezefendi ilçesindeki adresini tespit etti.

Eskicioğlu'nun apartmanın 5'inci katındaki dairede saklandığını belirlendi.

JASAT ekibi, binaya operasyon düzenledi.

15 metre yükseklikten düştü

Ekiplerin geldiğini fark eden Eskicioğlu, evdeki çarşafları birbirine bağlayıp balkondan sarkıtarak 15 metre yükseklikten inerken beton zemine düştü.

Tutuklandı

Sağ bacağı kırılan hükümlü yakalandı.

Ekiplerin ambulansla kaldırdığı Servergazi Devlet Hastanesi'nde bacağı alçıya alınan Eskicioğlu, ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)