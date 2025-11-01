Denizli'de avukat cübbesiye araç tanıtan galericiye suç duyurusu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Denizli’de bir galerici araba satış reklamı çekmek için avukat cübbesi giydi ve kendini avukat gibi tanıtıp çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Galericinin dikkat çekmek için yaptığı cübbeli paylaşım başta avukatlar olmak üzere kamuoyunun tepkisini çekti.

"BU ARABAYI ALANA DOSYA HEDİYE"

Paylaşımıyla eleştirilerin hedefi olan galericinin, videoda sar ettiği "Bu arabayı alana bir dosya hediye" şeklindeki söylemi tepkileri daha da arttırdı.

BARODAN SUÇ DUYURUSU

Galericinin avukat cübbesi giyerek çektiği araç tanıtım videosu sonrası Denizli Barosundan karşı adım geldi.

Baro, söz konusu davranışın avukatlık mesleğinin kamusal niteliğini ve itibarını ağır şekilde zedelediği gerekçesiyle Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

"MESLEĞİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SÖYLEMLERDE BULUNDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Konu hakkında Denizli Barosundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada bir şahsın avukatlık cübbesi giyerek otomobil satış videosu hazırladığı, video içeriğinde, şahsın avukatlık mesleği ile bağdaşmayacak, mesleği küçük düşürücü söylemlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Şahsın avukat olmadığı halde, avukatlık mesleğinin sembolü olan cübbeyi giymesi, cübbeyi ticari bir araç olarak kullanması ve söylemleriyle mesleğin kamusal niteliğini ve itibarını ağır şekilde zedelemeye teşebbüs ettiği açıktır. Çalışmalarımız neticesinde bahse konu video şahsa ait sosyal medya hesaplarından kaldırtılmış, Denizli Barosu olarak ilgili şahıs hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Mesleğimize, onurla taşıdığımız cübbemize zarar veren her türlü eylemin karşısında olan Denizli Barosu, mesleğin ve meslektaşlarımızın itibarı için kararlılıkla mücadele etmeye devam edecek"