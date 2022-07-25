Denizli'de boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının önünde bıçakladı

28 yaşındaki genç kadın, ayrılmak üzere olduğu eşinin çocukları görme isteğini geri çevirmedi. Eve giden şahıs, çocukların yanında annelerini bıçakla yaraladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan genç kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından dehşeti yaşadı.

İncilipınar Mahallesi’nde yaşanan olayda, çocuklarını görmek isteyen M.G. (30), Fatma G.’nin (28) yaşadığı evine gitti.

Çocuklarının önünde bıçakla yaraladı

Burada bir süre bekleyen M.G., çıkan tartışma sonucu eline aldığı meyve bıçağıyla eşini çocuklarının gözü önünde bıçakladı.

Can havliyle eşinin elinden aldığı bıçağı 6’ncı kattan aşağı atan Fatma G.’ye ilk müdahaleyi ise eşi yaptı. Gürültü seslerinin üzerine apart sahipleri ihbarda bulundu.

Genç kadın tedavi altında

İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralı kadını yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Güvenlik güçleri ise olay yerinde bulunan kocayı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Minik çocuklar emniyete götürüldü

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından iki çocukta emniyete götürüldü.

Yaralı kadının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.