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Denizli'de boya yüklü kamyonun şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü

Denizli'de boya yüklü kamyonun şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü Direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanan kamyonette yaralanan 2 kişi şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yaralılardan 1'i tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.