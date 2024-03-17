Denizli'de boya yüklü kamyonun şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü

DHA
Denizli'de meydana gelen trafik kazası can aldı.
Beyağaç ilçesinde saat 08.00 sıralarında Ali Yıldız’ın kullandığı boya yüklü kamyon, Pınarönü Mahallesi istikametine giderken şarampole devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Kazada yaralanan sürücü Ali Yıldız ile yanında bulunan Hakan Kıvanç itfaiye ekibi tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1 kişi hayatını kaybetti
Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Hakan Kıvanç yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ali Yıldız'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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