DHA
Denizli'de dün belediye yönetiminin el değiştirdiği Tavas ilçesinde kutlama yapıldı.
Ancak yaşanan olay, sevince gölge düşürdü.
Balkon çöktü
CHP'nin Tavas ilçesi adayı Kadir Tatık'ın öne geçmesiyle, 2 katlı parti binasının 1'inci katındaki balkon çöktü.
Balkonda bulunanlardan 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Hayatını kaybetti
Hastaneye kaldırılan yaralılardan eski CHP Tavas İlçe Yönetim Kurulu üyesi 60 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası oto tamircisi Mehmet Palaz, hayatını kaybetti.
O anlar
Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken, diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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