DHA

Denizli'de dün belediye yönetiminin el değiştirdiği Tavas ilçesinde kutlama yapıldı.

Ancak yaşanan olay, sevince gölge düşürdü.

Balkon çöktü

CHP'nin Tavas ilçesi adayı Kadir Tatık'ın öne geçmesiyle, 2 katlı parti binasının 1'inci katındaki balkon çöktü.

Balkonda bulunanlardan 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan yaralılardan eski CHP Tavas İlçe Yönetim Kurulu üyesi 60 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası oto tamircisi Mehmet Palaz, hayatını kaybetti.

O anlar

Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken, diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)