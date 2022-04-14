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    Denizli’de çıkmaz sokak sapığı kamerada

    Çıkmaz sokağın sonundaki oyun alanında vakit geçiren çocukları taciz eden sapık, mahallelinin korkulu rüyası oldu. Sapığın müstehcen hareketler yaptığı anlar kameraya yansıdı.
    • 14.04.2022 - 12:30
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    Denizli’de çıkmaz sokak sapığı kamerada

    Denizli’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki çıkmaz sokakta bulunan metruk bir binanın dibine çöken tacizci, sokağın sonunda boş alanda oyun oynayan çocukları izlemeye başladı.

    Bir anda ayağa kalkan sapık, yaklaşık 15 dakika boyunca müstehcen hakaretler sergileyerek çocukları taciz etti.

    Ürkütücü anlar kamerada

    Mastürbasyon yaparak çocukların oyun oynadığı bahçe duvarına kadar ilerleyen tacizci, yandaki apartmanda oturan bir kişinin durumu fark edip bağırmasıyla kaçarak bölgeden uzaklaştı.

    35-40 yaşlarında olduğu tespit edilen sapığın, boş alanda vakit geçiren çocukları taciz ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    ‘Ev yıkılsın’ talebi

    Çocukların durumu ailelerine söylemesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen mahalle sakinleri, sapığın yaptığı hareketleri görüp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

    Olay yerine gelen görevliler, kamera kayıtlarından eşkali belirlenen sapığın peşine düştü.

    Mahalle sakinleri yaşanan bu olayın, çıkmaz sokakta bulunan metruk binanın oluşturduğu tenha noktadan faydalanarak yapıldığını ve bu tür olayları olmaması için evin yıkılmasını talep etti.

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    “Pantolonu açık şekilde buralarda gezip ve dolanıyor”

    Bağırarak müdahale edilmediği taktirde sapığın daha da ileriye gidebileceğini mahalle sakinlerinden Ahmet Küçükoğul, İHA’ya konuştu.

    Küçükoğul, “Başımıza böyle bir olay geldi. Tabii bir teşebbüse kalktı. Bu teşebbüsü biz öğrendik ve emniyet güçlerine haber verdik. Emniyet güçleri de olayı araştırıyor. Bu olay sonuca varılır. Adam pantolonu açık şekilde buralarda gezip ve dolanıyor. Etrafı kolaçan ediyor. İlerde bulunan betona kadar ilerliyor. Zaten çocukların yanına 2 metre bir şey kalıyor. Kardeşim balkonda bunu fark ediyor. Kardeşim seslenince, apar topar kaçıyor. Şayet kardeşim olmasa, eve girme teşebbüsünde bulunabilirdi. Adam oraya da girebilirdi. Biz artık yetkilerden bu olayın çözülmesini istiyoruz.” dedi.

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    Denizli’de çıkmaz sokak sapığı kamerada

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