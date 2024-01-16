Denizli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesi yakınlarında babasına ait otomobil ile Bozkurt ilçe merkezinden İnceler Mahallesi istikametine gitmekte olan 17 yaşındaki Mehmet T., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın kontrolünü kaybetti.
Ehliyetinin olmadığı ileri sürülen sürücünün kontrolünü sağlayamadığı otomobil, yolun sağındaki şarampole devrildi.
Ekipler sevk edildi
Yolda geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen aracı kullanan yaralı sürücü Mehmet T., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan sürücünün halasının oğlu Ali Eren Ö.'nün ise hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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