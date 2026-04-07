NASA paylaştı: Ay'ın yüzeyinden görüntülen Dünya

50 yılı aşkın sene sonra yeni bir uzay macerası...

NASA'nın Artemis II görevi dünya genelinde yakından takip ediliyor.

Sonsuz uzayı merak eden insanlar NASA'nın sosyal medya hesaplarında yatıp kalkıyor.

DÜNYA'DAN KAT EDİLEN EN UZAK MESAFE

Artemis II görevinde yer alan astronotlar, Ay'ın yerçekimi etki alanına girdi.

Dünya'dan yaklaşık 406 bin 700 kilometre uzaklığa erişen mürettebat, insanlı uzay uçuşları rekorunu kırdı.

Böylece Apollo 13'ün 400 bin 171 kilometre olan yarım asırlık rekoru geride kaldı.

AY YÜZEYİNDEN YENİ DÜNYA FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Öte yandan NASA görev kapsamında kaydedilen yeni fotoğrafları kamuoyu ile paylaştı.

Artemis II görev gücü, bu defa Dünya'yı ay yüzeyi üzerinden görüntüledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak gündem oldu.

Ay yüzeyinden kaydedilen kareler Dünya düz mü yuvarlak mı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

50 YILI AŞKIN SÜRE SONRA İLK İNSANLI GÖREV

NASA, Artemis II ile birlikte yarım asrı aşkın süredir ilk insanlı Ay yolculuğunu yeniden başlattı. Bu görev, Artemis I programının ardından ikinci aşama olarak hayata geçirildi. Artemis I, Aralık 2022’de astronotsuz şekilde tamamlanmıştı.

Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden gerçekleştirilen fırlatma, yaklaşık 15 dakikalık bir gecikmeyle gerçekleşti. Fırlatmadan 8 dakika sonra uzay aracı yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe ulaşarak atmosfer sınırına yaklaştı ve ana motor kapsülden ayrıldı.

GÖREV EKİBİ VE MİSYON

Artemis II ekibinde NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı’ndan Jeremy Hansen yer alıyor. Yaklaşık 10 gün sürmesi planlanan görevde ekip, uzay aracının performansını test edecek ve Ay çevresinde bilimsel gözlemler gerçekleştirecek.

Görev sırasında elde edilecek veriler, gelecekteki insanlı iniş görevleri için kritik öneme sahip olacak. NASA, bu sürecin Artemis III misyonuna hazırlık niteliğinde olduğunu vurguluyor.