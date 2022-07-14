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    Denizli'de eşini ve sevgilisini öldüren katilin son görüntüleri

    Evi terk eden eşini ve erkek arkadaşını öldüren şahıs, cinayetten önce gittiği akaryakıt istasyonunda görüntülendi.
    • 14.07.2022 - 09:43
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    Denizli'de eşini ve sevgilisini öldüren katilin son görüntüleri

    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir kadın daha cinayete kurban gitti.

    Erdal Yalçın isimli şahıs, kendisini terk eden eşi Emine Yalçın ve sevgilisi Mehmet Aksoy’u evlerine giderek öldürdü.

    Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy’un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Yapılan çalışmada şüpheli olaydan 2,5 saat sonra suç aletiyle birlikte Muğla’da gözaltına alındı.

    Eşini ve erkek arkadaşını öldürdü

    Yapılan çalışmalarda Erdal Yalçın’ın, Mehmet Aksoy'u evinin yatak odasında göğsüne av tüfeği ile 1 el ateş ederek, kaçmaya çalışan 2 çocuğunun annesi Emine Yalçın'ın ise ardından 1 el ateş edip tüfek tutukluk yapınca bu kez üzerinde bulunan tabancayla 3 el daha ateş ederek öldürdüğü öğrenildi.

    Şüphelinin olayda kullandığı tabanca ise jandarma ekipleri tarafından arazide yapılan aramada bulunurken, Erdal Yalçın ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Denizli de eşini ve sevgilisini öldüren katilin son görüntüleri #1

    "Öğrenirsiniz sonra"

    Rahat tavırlar sergileyen, soğuk kanlılığını koruyan Erdal Yalçın, neden yaptınız sorusuna ise “Öğrenirsiniz sonra” diyerek cevap verdi. Yalçın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Cinayetten önce akaryakıt istasyonunda görüntülendi

    Eşini ve sevgilisini gözünü kırpmadan öldüren kocanın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yalçın’ın olayı işlemeden önce bir akaryakıt istasyonuna gelerek yakıt alması yer aldı.

    Denizli de eşini ve sevgilisini öldüren katilin son görüntüleri #2

    Denizli de eşini ve sevgilisini öldüren katilin son görüntüleri #3

    Denizli de eşini ve sevgilisini öldüren katilin son görüntüleri #4

    Denizli de eşini ve sevgilisini öldüren katilin son görüntüleri #5


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