Denizli'de eşinin sevgilisi ile bebeğine asitle saldıran kadının tüyler ürperten planı ortaya çıktı Kocasının eve gelmemesinden şüphelenerek aldatıldığını öğrenen 2 çocuk annesi kadın, asitli saldırı öncesi tanınmamak için kara çarşafa büründüğü ortaya çıktı. Anneyi biber gazıyla etkisiz hele getiren saldırgan, bebeği asitle ağır yaralayarak kaçtı.

İHA

Denizli dün korkunç bir olayla gündeme geldi.

40 yaşındaki K.Y. isimli kadın, eşi G.Y. ile bir süre önce anlaşmazlık yaşamaya başladı.

Kocasının eve sık gelmemesinden şüphelenen kadın, S.G. isimli genç bir kadın ile aldatıldığını öğrenince adeta çılgına döndü.

Bunun üzerine genç kadının yaşadığı adresi öğrenen K.Y., söz konusu eve gitti.

Tutuklandı

Burada yaşanan tartışmanın ardından S.G.'ye ve onun eşinden olan bebeğine asitle saldırarak kayıplara karıştı.

Kısa sürede kendi evinde yakalanan K. Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bebeğin hayati tehlikesi sürüyor

Kadın ilk ifadesinde, 2 çocuğunun babası olan kocasını başkasıyla birlikte olup çocuk yaptığı için kıskanıp hazmedemediğini söyledi.

Vücudunda yanıklar oluşan anne S.G'nin tedavisi tamamlanırken, hayati tahliyesi devam eden 2 aylık Hamdi bebek ise İzmir’e sevk edildi.

Korkunç olayda detaylar ortaya çıktı

Olay gerçekleştirilirken kadının yaptığı planların detayları ise tüyler ürpertti.

Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen K.Y.'nin, tanınmamak için kara çarşafla giyerek kocasının birlikte yaşadığı S.G.'nin evine gittiği, dış kapı ve daha sonra 2. kattaki dairenin kapısını çaldığı belirtildi.

Biber gazıyla etkisiz hale getirdi

Ardından kendisini tanıyamayan S.G.'nin yüzüne biber gazı sıkarak zorla içeri girdiği ortaya çıktı. Özbek sevgiliyi biber gazıyla etkisiz hale getiren çarşaflı saldırganın 2 aylık bebeğin bulunduğu odaya giderek elindeki asidi üzerine döktüğü, bu esnada araya girmeye çalışan annenin boğuşma sırasında örtüsünü açmayı başardığı kişinin K.Y. olduğunu gördüğü belirlendi.

İki kadın arasında yaşanan boğuşma sırasında S.G'nin de üzerine isabet edilen asit nedeniyle yaralandığı, saldırganın da bu fırsattan yararlanarak evden ayrıldı belirlendi.