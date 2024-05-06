İHA
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi üzerindeki mesire alanında park halinde bulunan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kayarak park yerinin altında bulunan yaklaşık 20 metrelik yamaca uçtu.
Aracın içinde kimse çıkmadı
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinde otomobilin içinde kimsenin bulunmadığı belirlenirken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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