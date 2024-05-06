Sakarya'nın Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda hem esnaf hem de müzisyen olduğu öğrenilen M.T., park halindeki aracına müzik aletlerini yüklediği sırada C.K.'nin (31) silahlı saldırısına uğradı.
M.T., bacağından yaralanırken şüpheli ise otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.
Saldırı anı kamerada
Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde cadde üzerinde bekleyen otomobilden inen C.K.'nin müzik aletlerini hafif ticari araca taşıyan M.T.'nin yanına silahla koştuğu ve ateş açtıktan sonra tekrar otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.
Olay sırasında çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de görüntülere yansıdı.
Olayın faili tutuklandı
Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan C.K., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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