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    Denizli’de foseptik faciası

    Foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.12.2020 - 16:32
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 17:04
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    Denizli’de foseptik faciası

    Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu binasının inşaatında çalışan işçiler, bahçedeki foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başladı.

    Dalgıç pompayı çalıştıran işçilerin egzozdan etkilenmesi üzerine mesai arkadaşları da yardım için çukura indi.

    8 İŞÇİ ZEHİRLENDİ

    Olayda 8 işçi egzozdan etkilenirken, olay yerine yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilidi.

    Ekiplerin müdahalesi ise foseptikten çıkarılan 5 işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    3'Ü YAŞAMINI YİTİRDİ

    Ekipler çukurdaki 3 işçinin ise cansız bedenlerine ulaştı.

    Olayın ardından inşaat sahibi ve şantiye şefi jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Denizli’de foseptik faciası ViDEO

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    Denizli’de foseptik faciası #2

    Denizli’de foseptik faciası #3

    Denizli’de foseptik faciası #4

    Denizli’de foseptik faciası #5

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