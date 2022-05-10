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    Denizli’de kendilerine teknik servis süsü veren hırsızlar kamerada

    Enerya'nın kıyafetlerini giyerek, kendilerine teknik servis görünümü verip binlerce doğalgaz topraklama çubuklarını çalan hırsız kardeşler, film gibi operasyonla saklandıkları evlerinde yakalandı.
    • 10.05.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 09:04
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    Denizli’de kendilerine teknik servis süsü veren hırsızlar kamerada

    Denizli’de son zamanlarda artan hırsız yöntemi adeta pes dedirtti.

    Binlerce vatandaştan gelen ihbarlar üzerine incelenen kameralarda 2 şüphelinin elektrik kaçağını engellemek amacıyla kullanılan topraklama çubuğunu kendilerine teknik servis görünümü verip çaldıkları ortaya çıktı.

    Enerya'nın kıyafetlerini giyen yelekli şebekenin yakalanması için ekipler düğmeye bastı.

    Film gibi operasyon

    Binlerce vatandaşı mağdur eden hırsızların E.Ç. (38) ve C.Ç. (41) isimli kardeşler olduğunu belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, titiz çalışmalar sonucu şüphelileri saklandığı evde film gibi operasyonla yakaladı.

    İHA'nın haberine göre işlemleri için emniyete götürülen hırsız kardeşler, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

    Denizli’de teknik servis yelekli hırsızlar kamerada VİDEO

    Çubukların değeri 800 ile 1000 TL arasında

    Binlerce kişinin mağdur olduğunu belirten Şenol Çetin, “Akşam geldiğimde doğalgaz kutusunun ve vanasının açık olduğunu gördüm. Bunla ilgili gereken şirketi aradığımda bunla ilgili çalışma olmadığını söylediler. Komşular doğalgaz bakır saplamasının çalındığını söylediler. Binamız kamerayla izlendiği için kayıtları incelediğimizde 2 şüphelinin yelek giyerek çaldığını gördük. Şikayette bulunduk ve gereken yerlere şikayetimizi yaptık. Kablo binadaki fazla elektrik akımı topraklama yapıyor ve değeri yaklaşık 800-1000 TL var.” dedi.

    Denizli’de kendilerine teknik servis süsü veren hırsızlar kamerada #1

    Denizli’de kendilerine teknik servis süsü veren hırsızlar kamerada #2

    Denizli’de kendilerine teknik servis süsü veren hırsızlar kamerada #3

    Denizli’de kendilerine teknik servis süsü veren hırsızlar kamerada #4


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