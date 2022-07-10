Denizli'de kıskançlık nedeniyle asit atılan kadın kurtarılamadı

Sevgilisinin kıskanarak üzerine asit döktüğü Özbekistanlı kadın, 38 günlük tedavi sürecinin ardından hayata veda etti.

2005 yılında kayınvalidesini öldürdüğü gerekçesiyle cezaevine atılan Özgür Günden, 9 Mayıs 2022'de İstanbul'dan Denizli'ye gelen sevgilisiyle otelde kaldı.

Pamukkale ilçesindeki Karahayıt Mahallesi'nde 27 yaşındaki Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz K. (23) ile birlikte otele gitti.

Telefonunu göstermeyince sinirlendi

İkili arasında kıskançlık ve aldatma iddiası yüzünden tartışma çıktı. Sojida Kalandarova’nın telefonunu kontrol etmek isteyen Özgür Günden, olumsuz cevap alınca çılgına döndü.

Emanet bıraktığı poşeti aldı

Yaşanan arbede sırasında yüzünden tırmalanan Özgür Günden, öfkeyle lobiye inip emanet bıraktığı poşeti alarak odaya geri döndü.

Özgür Günden, poşetten çıkardığı kutunun kapağını açarak içerisindeki asidi canice, korkudan birbirlerine sarılan Sojida Kalandarova ve Sarvinoz K.’nın üzerine savurdu.

Kendi yüzüne de geldi

Yaralanan her iki kadının çığlıklar atarak yardım istediği saldırıda, kendi yüzüne de asit gelen Özgür Günden ise sağ gözünü kaybetti.

Olayın ardından kaçarak otelden uzaklaşan Özgür Günden'in peşine düşen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin izini adım adım takip etti.





"Asit dökmedim porçöz attım"

Şüphelinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığını tespit edilen JASAT, Özgür Günden’i Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan akrabalarına ait metruk evde saklandığını belirledi. Gizlendiği adreste yakalanan saldırgan, Denizli’ye getirilerek adliyeye sevk edildi. Pişman olduğunu ifade ederek “Asit dökmedim. Sadece porçöz attım” diyen Özgür Günden, ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşama 38 gün tutunabildi

Yaşanan asitli saldırıda yaralanan Sojida Kalandarova ve Sarvinoz K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Sarvinoz K., tedavisinin ardından taburcu edilirken; saldırganın asıl hedefi olan ve vücudunun büyük bir bölümünde 3.’cü derece yanıklar oluşan Sojida Kalandarova, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların hayatta tutabilmek için büyük mücadele verdiği genç kadın, olayın ardından 38 gün sonra tedavisinin devam ettiği yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.