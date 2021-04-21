Denizli'de kızı tacize uğrayan anne: Çocuklara uzanan eller kırılsın

15 yaşındaki üvey kızına 4 yıldır cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen zanlının yargılanmasına başlanırken, acılı anne “Adalet yerini bulsun. Çocuklara uzanan eller kırılsın" dedi.

Denizli'de yaşayan tekstil işçisi F.D., 13 yıl önce çelik kapı ustası M.A.D. (42) ile ikinci evliliğini yaptı.

İlk evliliğinden kızı Ş.Z.Ş.'yi dünyaya getiren F.D.'nin ikinci evliliğinden de erkek çocuğu oldu. Lise 1'inci sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki Ş.Z.Ş., annesi F.D.'ye 16 Aralık 2020'de üvey babası M.A.D.'nin kendisini cinsel tacizde bulunduğu söyledi.

Bunun üzerine F.D. savcılığa gidip, eşi M.A.D.'den şikayetçi oldu. Savcılık konuya ilişkin soruşturma başlatırken, M.A.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

2 AY SONRA TAHLİYE OLDU

Polis M.A.D.'nin yanı sıra F.D. ve kızı Ş.Z.Ş.'nin de ifadelerini aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak, avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu 2 ay sonra tahliye edildi.

Başlatılan soruşturmanın ardından M.A.D. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame Denizli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

ZORLA GETİRİLECEK

Davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Duruşmaya mağdur çocuk Ş.Z.Ş ve annesi F.D katıldı. Tutuksuz yargılanan M.A.D. ise duruşmaya gelmedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile tarafların avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşma, tutuksuz yargılanan sanığın bir sonraki davaya zorla getirilmesine hükmedilerek 14 Eylül'e ertelendi.

“EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM”

Duruşma sonrası açıklama yapan anne F.D. "Eşim 4 yıl önce tacizlere başlamış. Kızım korktuğu için bana anlatamamış. Polise gidip, şikayetçi olduk. Cezaevine girdi. 2 ay sonra tahliye edildi. 13 senemi verdim evliliğim için. En ağır cezayı istiyorum." dedi.

Kızının yaşadıkları nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini ifade eden F.D., "Yaşananlar nedeniyle çocuğumun psikolojisi bozuldu. Haftanın 2 günü psikoloğa gidiyor. Kabuslar görüyor. Adını duyduğunda bile ağlamaya başlıyor. Benim de dünyam altüst oldu. Allah'a şükür daha da ileri gitmeden durumu fark ettik. Bunların düşüncesi bile kötü. Adalet yerini bulsun. Bu tür pislikler gizli kalmasın. Kadınlar susmasın. Çocuklara uzanan eller kırılsın." diye konuştu.