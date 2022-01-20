Yağan karın ardından buzlanan yolda kontrollünü kaybeden Cemalleddin D. idaresindeki otomobil, kaldırımda simit satan Cemil Varol’a çarptı. Varol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi’nde 29 Ekim Bulvarı üzerinde, geçtiğimiz günlerde, Cemaleddin D. (39) idaresindeki 20 ABP 346 plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolden çıktı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Cemaleddin D., kayarak kaldırımda seyyar tezgahta simit satan 61 yaşındaki Cemil Varol’a çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cemaleddin Varol, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Otomobil sürücüsü Cemaleddin D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yolcu konumunda bulunan eşi Hatice D. ise hafif şekilde yaralandı. Cemil Varol, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Denizli'de kontrolden çıkan araç, simitçiyi ezdi VİDEO



KAMERAYA YANSIDI

Eksi 2 derece soğukta ekmek parası için kaldırımda satış yapan Cemil Varol’un hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bir vatandaşın evinin balkonunda kar manzarasını görüntülemek isterken kaydettiği o anlarda, aracın kontrolden çıkıp metrelerce sürüklendiği ve kayarak kaldırımda satış yapan simitçiyi ezdiği anlar yer aldı.