Denizli'de kuyu cinayetleri davası: 5 sanığa hapis cezası Serinhisar ilçesinde 2 kişinin tüfekle öldürülüp, cesetlerinin su kuyusuna atılmasıyla ilgili 5 kişinin yargılandığı davada 5 sanıktan 3'üne 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

DHA

9 Haziran 2022'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, evlerinden çıkıp, dönmeyen İsmail Yalçın ve Hasan Akköse için aileleri kayıp başvurusunda bulundu. 3 gün sonra Serinhisar ilçesine bağlı Aydoğdu Yaylası'nda arama yapan ekipler, ormanda Yalçın ile Akköse'nin kullandıkları otomobili terk edilmiş, cep telefonlarını ise parçalanmış halde buldu. İncelemede bölgede kan izlerine de rastlandı. Polis, İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin en son birlikte görüldüğü Mustafa Akköse'yi gözaltına aldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki gencin öldürüldüğünü belirledi.

Ekipler, 45 saatlik kazıyla cesetleri çıkardı

Cinayeti itiraf eden Mustafa Akköse'nin yanı sıra olaya karıştığı ileri sürülen 6 kişi daha gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin, Akköse ve Yalçın'ın Serinhisar ilçesi Develikuyusu mevkisinde olabileceğini söylemesi üzerine ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Ekipler, ovadaki bir su kuyusunun üzerinin kısa süre önce toprak ve kaya parçalarıyla doldurulduğunu belirledi. Suyu boşaltılan 27 metre derinliğindeki kuyuda 45 saat kazı yapan ekipler, Yalçın'ın ile Akköse'nin cesetlerine ulaştı. 7 kişi tutuklanarak cezaevine kondu. Soruşturma sürerken, şüphelilerden 2'si tahliye edildi.

Cesetleri ateşe verdiler

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, sanık Mustafa Akköse'nin iki genci mangal bahanesiyle ormana çağırdığı, burada tüfekle öldürdüğü belirtildi. Akköse'nin ardından da kuyuya attığı cesetleri 1 gün sonra kokacağı endişesiyle aldığı 3 bidon benzini üzerlerine döküp, ateşe verdiği iddianamede yer aldı. Akköse'nin, daha sonra tutuklanan bazı şüphelilerle birlikte yaklaşık 40 teneke toprak ve taşla kuyuyu doldurarak cesetleri gizlemeye çalıştığı kaydedildi. Kuyu dibinde yeterli oksijen olmadığı için cesetlerin yanmadığı da iddianamede vurgulandı.

İddianamede olayın diğer sanıkları Mehmet Görünmez ve Ali İhsan Yıldırım hakkında ise "Cinayet eyleminde asli müşterek fail olarak mı yoksa yardım eden olarak mı dahil olduklarına dair kasıtları yargılama çerçevesinde ortaya çıkacaktır" denildi.

İki şüphelinin planlama ve tasarlama aşamasına dahil olduklarına dair delil bulunmadığı kaydedildi. İddianamede, Akköse hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer sanıklar Görünmez ve Yıldırım için ise 'kasten öldürme suçuna iştirakten' 2'şer kez müebbet hapisle yargılanmaları istendi.

3 kişiye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada sanıklardan yaşı küçük H.Ö. ile Ali İhsan Yıldırım, mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Mustafa Akköse ve yaşı küçük O.Ç. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. 3 saat süren yargılama sonunda mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Sabıkası olan sanıklara takdiri indirim uygulamayan heyet, Mustafa Akköse'ye ve Hasan Akköse'ye yönelik 'tasarlayarak öldürme' suçundan, İsmail Yalçın yönelik de 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Verilen cezalar

Heyet, olay sırasında yaşı 18 yaşından küçük olan sanıklardan H.Ö.'ye 'cinayete iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. H.Ö.'nün yaşı küçük olduğu için ceza önce 18 yıla ardından takdiri indirimi uygulanarak 15 yıla düşürüldü. Davanın diğer 3 sanığı olay yerine tesadüfen geldiği için İsmail Yalçın'a yönelik suçlardan beraat ederken, olay yerine çağırılarak öldürülen Hasan Akköse'ye yönelik ceza aldı. Sanıklardan Mehmet Görünmez, Hasan Akköse'ye yönelik eylemi nedeniyle önce müebbet hapis cezası aldı, yardım ettiği dikkate alınarak cezası 12 yıla düşürüldü. Müebbet hapis cezası alan sanıklardan Ali İhsan Yıldırım'ın da cezası aynı gerekçeyle 12 yıla düşürüldü. Yıldırım'ın sabıkasının bulunmamasını dikkate alan heyet, takdiri indirimi de uygulayarak cezayı 10 yıla düşürüldü. Olay sırasında yaşı küçük olan sanıklardan O.Ç. de önce müebbet hapis cezası ardından yardım ettiği dikkate alınarak 12 yıla sonra da 18 yaşından küçük olması nedeniyle 8 yıla düşürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)