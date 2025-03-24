Denizli'de oğlunu bıçaklayan babaya tutuklama

AA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan baba T.A., 22 Mart'ta tartıştığı oğlu G.A.'yı sırtından bıçaklamıştı.
Fesleğen Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası G.A. ağır yaralanmıştı.
Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, saldırgan baba gözaltına alınmıştı.
TUTUKLANDI
Baba T.A'nın Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen T.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
"ALKOLLÜYDÜM, PİŞMANIM"
Zanlının ifadesinde, olay günü çok fazla alkol aldığını, oğluyla arasındaki tartışmanın nedenini hatırlamadığını, olaydan pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren G.A'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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