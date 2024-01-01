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Denizli'de ölümün kıyısından dönen kadın sürücünün burnu bile kanamadı

Denizli'de ölümün kıyısından dönen kadın sürücünün burnu bile kanamadı Akşam saatlerinde seyir halindeyken bariyerlere çarpan genç kadın defalarca takla atmasına rağmen kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.