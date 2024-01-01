Denizli'de trafik kazası meydana geldi.
Korkunç kaza Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi.
Sürücüsünün Kübra Topal olduğu çekme karavana bağlı olan araç, yolculuk esnasında kontrolden çıktı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç kadın bariyerlere çarptı.
Kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu
Ardından araç takla attığı sırada arkasına bağlı olan çekme karavan koptu.
Karavan ve araç iki farklı noktaya savrulurken Topal, araçtan şans eseri sağ sağlim çıktı.
Soruşturma başlatıldı
Yapılan ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ekipleri yolun tek şeridini kısa süreliğine geçişe kapattı.
Kaza yapan araç ve karavanın yoldan kaldırılması sonrasında trafik akışına geri döndürüldü.
Son olarak emniyet güçleri kazaya ilişkin soruşturulma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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