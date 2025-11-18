Abone ol: Google News

Denizli'de otomobilin çarptığı genç kadın can verdi

Denizli'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 26 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 18.11.2025 01:07
  • Denizli'de bir otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan Simge Bayram'a çarptı.
  • Bayram, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.
  • Sürücü gözaltında, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Ali Marım Bulvarı'nda S.T.'nin kullandığı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Simge Bayram'a çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü S.T. ise gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalıştığı öğrenilen 26 yaşındaki Bayram'ın bulvar üzerinde direksiyon dersi verilen alana ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

