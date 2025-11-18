Denizli'de otomobilin çarptığı genç kadın can verdi

- Denizli'de bir otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan Simge Bayram'a çarptı.
- Bayram, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.
- Sürücü gözaltında, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Ali Marım Bulvarı'nda S.T.'nin kullandığı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Simge Bayram'a çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü S.T. ise gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalıştığı öğrenilen 26 yaşındaki Bayram'ın bulvar üzerinde direksiyon dersi verilen alana ulaşmaya çalıştığı belirtildi.