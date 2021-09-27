Denizli'de polisten kaçamayan 8 zehir taciri tutuklandı

Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL'lik anlaşma yaptı

Bitci ile kripto paralar bir tık uzağında!

Trabzon Şehir Hastanesi için 400 fore kazık çakılacak

Sivas'ta bir kişi müştemilatı bakkala çevirerek muhtaç ailelere yardım ediyor

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