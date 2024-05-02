Antalya'da genç kızın falezlerdeki manzara keyfi hastanede bitti Antalya'da falezlerde manzarayı seyrederken dengesini kaybeden genç kız kayalıklara düştü. Uzun süren çalışmalar sonucu kurtarılan genç kızın hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Kuğulu Park içerisinde bulunan falezlerin olduğu noktadan aşağıya inerek arkadaşı ile birlikte oturan 18 yaşındaki Suzan N.T., bir anda dengesini kaybederek 3 metre yüksekten kayalıkların olduğu yere düştü.

Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen deniz polisleri bölgenin kayalık olması sebebiyle Suzan N.T.'ye ulaşamadı.

Hayati tehlikesi yok

İtfaiye ve AFAD ekipleri halat yardımıyla bölgeye inip ulaştıkları genç kız, bulunduğu kayalıklardan güvenli bölgeye çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Suzan N.T., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)