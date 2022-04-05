Denizli’de Şebnem’i vahşice öldüren sevgilisi: Hatırlamıyorum

25 yaşındaki gıda mühendisi sevgilisini 12 bıçak darbesi ile öldüren katil zanlısı, hakim karşısına çıktı. Olayı hatırlamadığını söyleyen zanlının psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta gıda mühendisi Şebnem Şirin (25), erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü.

27 Ekim 2021’de işlenen cinayet sonrası hazırlanan adli tıp raporunda, Zıbıncı’nın, Şebnem’i göğüs, yüz ve boyun kısmından 12 kez bıçakladığı tespit edilmişti.

“ADALET İÇİN GELDİK”

Vahşi cinayeti işleyen katil, bugün hakim karşısına çıktı.

İlk duruşma öncesinden açıklamada bulunan Şebnem Şirin’in annesi Pervin Tokat, “Acımız çok çok tarifsiz ve büyük. Adalet için geldik. Ben içeride adaletin yerini bulacağını, hak ettiği cezayı almaya başlayacağını, en azından adım atacağımızı inanıyorum. Şebnem için buradayız, içimiz yanıyor.” dedi.

GÖRÜNTÜLÜ KATILDI

Daha sonra duruşmaya geçindi.

Tutuklu olan sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ilk duruşması, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Zıbıncı, duruşmaya Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

HAKİM SALONU KAPATTI

İlk duruşmaya Şirin’in annesi Pervin Tokat ile babası Halil Şirin ve avukatlar katıldı.

Siyasi parti üyeleriyle birlikte çok fazla dinleyici olunca, hakim salonu kapattırmak zorunda kaldı.

‘HATIRLAMIYORUM’

Şebnem Şirin’in göğüs, yüz ve boyun kısmından 12 kez bıçakladığı, genç kızın boğazından aldığı derin bıçak darbesi sonucu öldüğünün belirtildiği duruşmada Zılıncı’nın “gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve cinsel istismar” olmak üzere 6 suç kaydının olduğu ifade edildi.

“Kasten adam öldürmek” suçundan yargılanan Zıbıncı, mahkemedeki ilk ifadesinde, Şebnem Şirin'in yaşadıkları tartışma sırasında kendisine bıçakla saldırdığını, o sırada yere düştüklerini, gerisini hatırlamadığını öne sürdü.

SIM KARTINI ATTIĞINI HATIRLIYOR

Duruşmada iddianameye de yer verildi…

İddianamede, Zıbıncı’nın Şebnem Şirin ile evlenmek istediği, genç kızın bu teklifi geri çevirdiği, kıskançlık yüzünden kavga ettikleri, yaşananları hatırlamadığını söylediği ancak cep telefonundaki SIM kartı çıkartıp çöpe attığını hatırladığı ifade ettiği, olay günü alkollü olduğunu belirttiği, cinayet sonrası babası ve arkadaşlarını arayarak kaçmak için yardım istediğini ise yine net olarak hatırlamadığını dile getirdiği bildirildi.

“PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI”

Bu arada duruşmada tanıkların ifadeleri de alındı.

Şirin’in yakın arkadaşlarından biri, “Daha öncesinde Furkan Zıbıncı’yı psikolojik sorunları olduğu için Şebnem ile birlikte doktora götürdük. Bir süre sonra ise Zıbıncı için ev tuttuk.” dedi.

Duruşma, tanık ifadelerinin alınmasıyla devam etti.