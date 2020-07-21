Denizli'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Araç içerisinde sohbet ederken, husumetli oldukları iki kişi tarafından saldırıya uğrayan 4 arkadaştan biri hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde araç içerisinde sohbet eden 4 arkadaş, husumetli oldukları A.B. ve S.İ. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Şüheliler araç içerisine peş peşe kurşun yağdırırken, sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesine göre Metin G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 3 arkadaştan T.I. ağır yaralanırken S.Z. ve E.O. de Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Olayın hemen ardından kayıplara karışan A.B. ve S.İ.’yi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.