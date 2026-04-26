Denizli'de sokak düğünü sonrası çıkan eşya toplama kavgasında bir kişi öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kan donduran cinayet...

Alkollü olduğu öğrenilen Ramazan Ülgen ile Ahmet Karaca arasında sokakta yapılan düğün sonrası eşya toplama yüzünden tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNİ YARALADILAR

Tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakların kullanıldığı kavgada Karaca ve Ülgen birbirini yaralandı.

HASTANEYE KALDIRDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karnından yaralanan Karaca Denizli Devlet Hastanesi'ne, elinden hafif yaralanan Ülgen ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

20 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Yaralılardan durumu ağır olan Karaca, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Ramazan Ülgen ise hastanedeki tedavisinin tamamlanmasından sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ülgen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.