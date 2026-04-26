Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de: D915 Of - Bayburt yolu Derebaşı Virajları

Tehlikeli yollarıyla bilinen Hindistan, Çin, Pakistan... Hepsini unutun.

Yaklaşık 106 kilometre uzunluğundaki D915 Of - Bayburt güzergahı, özellikle Soğanlı Dağları eteklerinde yer alan ve “Derebaşı virajları” olarak bilinen bölümdeki keskin virajlar usta şoförlük gerektiren bir yol olarak karşımıza çıkıyor.

TOPLAMDA 29 KESKİN VİRAJ

Toplamda 29 keskin viraja sahip olan yolun bazı noktalarında eğim yüzde 15’in üzerine çıkarken, genişliğin tek aracın geçişine kadar düştüğü kesimler bulunuyor.

Yol boyunca büyük ölçüde koruyucu bariyerlerin olmaması, yüzlerce metrelik uçurumlarla birleşince en küçük sürüş hatasının dahi affı olmaması anlamını taşıyor.

Bu yolu diğerlerinden ayıran başlıca özellikleri ise yüksek rakım, yoğun sis, ani hava değişimleri, çığ ve heyelan riski. Uzmanlara göre bu yolu diğerlerinden daha tehlikeli kılan, risklerin tek başına değil aynı anda ve yoğun şekilde görülmesi.

LİSTEDE DÜNYADAN HANGİ ROTALAR VAR?

D915’in zirvede yer aldığı listede dünyanın farklı coğrafyalarından dikkat çeken rotalar da bulunuyor. Hindistan’daki Keylong Kishtwar Yolu, Himalayalar’da uçurum kenarında ilerleyen dar ve çoğunlukla asfaltsız yapısıyla öne çıkıyor. Kaya düşmeleri ve toprak kaymaları bu yolu sürekli tehdit altında tutuyor.

Transfăgărășan - Romanya

Romanya’daki Transfăgărășan Yolu, yaklaşık 90 kilometrelik uzunluğu boyunca keskin virajları ve dik eğimleriyle dikkat çekiyor. Karpat Dağları’nı aşan yol, kış aylarında tamamen ulaşıma kapanacak kadar sert koşullara sahip.

Skippers Kanyonu - Yeni Zelanda

Yeni Zelanda’daki Skippers Canyon Yolu, yalnızca 22 kilometre uzunluğunda olmasına rağmen dar ve kayalık yapısı nedeniyle en riskli rotalardan biri. Tek şeritli yapısı nedeniyle karşılaşan araçların manevra yapması son derece zor.

James Dalton Otoyolu - ABD

ABD’nin Alaska eyaletindeki James Dalton Otoyolu, yaklaşık 666 kilometrelik uzunluğu ile dünyanın en ıssız yollarından biri. Aşırı soğuk, buzlanma ve uzun mesafeler boyunca yerleşim bulunmaması, kazaların çoğu zaman ölümcül sonuçlanmasına neden oluyor.

Zoji La Geçidi - Hindistan

Hindistan’daki Zoji La Geçidi, 3 bin 500 metreyi aşan rakımıyla çamur, kar ve sisin eksik olmadığı bir rota. Bariyersiz dar yollar ve yoğun araç trafiği, geçidi yılın büyük bölümünde tehlikeli kılıyor.

Peri Çayırları Yolu - Pakistan

Pakistan’daki Fairy Meadows Yolu, yaklaşık 16 kilometrelik stabilize yapısıyla uçurum kenarında ilerliyor. Yolun son bölümünde direksiyonu yerel sürücülere bırakmak neredeyse bir zorunluluk haline gelmiş durumda.

Yungas Yolu - Bolivya

Bolivya’daki Yungas Yolu, uzun yıllar “dünyanın en tehlikeli yolu” olarak anıldı. Yaklaşık 64 kilometrelik bu rota, geçmişte yılda 200’e kadar can kaybıyla gündeme geldi. Sis, yağmur ve dar geçişler kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Siçuan Tibet Yolu - Çin

Çin’deki Sichuan Tibet Otoyolu ise binlerce kilometre boyunca uzanan yapısıyla heyelan, çığ ve yüksek irtifa hastalığı risklerini bir arada barındırıyor. Ani hava değişimleri bu yolu sürücüler için öngörülemez hale getiriyor.

D915 Bayburt Of Yolu

29 keskin viraj, çoğu noktada bariyersiz uçurumlar, tek araçlık geçişler ve sert hava koşulları. Tüm bu özellikler D915’i rakiplerinden ayırarak listenin ilk sırasına taşıyor. Özellikle yağışlı ve sisli havalarda görüş mesafesinin düşmesi, sürüşü daha da riskli hale getiriyor.